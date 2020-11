10 soovitust, kuidas töötuna täbarast olukorrast edukalt välja tulla 

Koroonakriis on paljudel ettevõtetel ja inimestel jalad alt löönud. Väga paljud on jäänud töötuks ning uue töö leidmine on kordi keerulisem kui pool aastat tagasi. Mida töötuna teha, et väljuda olukorrast võitjana, selgitab personaliettevõtte Manpower HR partner Krista Sillaots.

Ära jää ootama ideaalset pakkumist

Nii kogemus kui statistika kinnitavad, et mida kauem töötu olla, seda keerulisem on tööle saada, nii headel kui halbadel aegadel. Seepärast ei tohi jääda koju ootama, et suurepärase palgaga erialane töö sülle kukuks.