VIDEO | Kuidas käepärastest vahenditest grillresti meisterdada?  

Esmalt võta maha üks puu. Raieluba sul selleks hankida ei ole vaja, sest sa ei hakka ju mingit suurt puud maha võtma. Piisab umbes sõrmejämedusest ja meetripikkusest noorest võrsest. Peaasi et see hästi painduks.

Järgmiseks seo tagasipainutatud ots käepideme külge nööri, traadi või puukoore ribadega. Vahet pole, peaasi et korralikult, sest sa ju ei taha, et grillrest poole grillimise ajal end järsku sirgu viskab ning kogu su toidukraami tulle kukutab? Loomulikult mitte!

Nüüd on sul grillresti raam valmis ning võid asuda järgmise etapi kallale. Leia peotäis oksi, mis on pisut pikemad kui su improviseeritud reketi diameeter, ning piisavalt tugevad, et kanda su kõhutäie raskust, kuid peenikesed, et raami vahele võrestik punuda.

Mõistlik on siinkohal kasutada toorest puitu, sest seda on lihtsam füüsiliselt mõjutada ning see peab ka lõkkekuumusele paremini vastu. Koori oksad ainult enne ära, sest vastasel juhul läheb koor kärssama ja annab su einele kirbe kõrvalmaitse.

Lõpetuseks põimi oksad raami vahele. Viimane ülesanne võib küll esialgu üsna keeruline tunduda, kuid sa saad sellega tõenäoliselt lihtsa vaevaga hakkama. Muidugi piisava näpuosavuse ning kannatlikkusega. Aga seda sul kindlasti jagub, sest sa oled otsustanud lõkkel süüa teha. Head isu!