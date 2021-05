Tee ise OLE SUVEKS VALMIS! Tee ise mugavad istumisalused padjast kiigeni! Laura Karro, Laura Liinat , täna 11:25 Jaga: M

GALERII

Kuiva ilma pepualused. Foto: Laura Karro

Suveõhtul istub õues käed rüpes ka kõige asjalikum aiapidaja. Kas puhata kiigel või pingil istudes on maitseasi, kuid põhiline, et sul on kodus olemas mugav koht, kus oma kätetööd nautida ja segamatult linnulaulu kuulata.