Teistmoodi puhkus: rendi maakodu endale terveks suveks! Mida teadma peaksid? 

Seekordne aasta algus on pannud paljusid linnavurlesid unistama maamõnudest – privaatsest pelgupaigast ja oma aialapikesest, kus vabamalt tegutseda. Pikemaajalise maakodu rentimise puhul on laual mitmeid valikuid.

Maakoha rentimisel on palju plusse: see teeb selgemaks su eelistused, kas ja millist maakodu ise omada sooviksid, lisaks aga leevendab see ka päris oma koha igatsust, kui sa ei saa seda majanduslikult võimaldada.