Nipid NIMEKIRJAD: säti maakodu suveks valmis nende juhiste abil! Laura Liinat , täna 06:19 Jaga: M

GALERII

Kuigi juba pelgalt mõte looduse lähedusest on kosutav, võib sellega kaasneda ka üksjagu rasket tööd. Foto: Taylor Simpson / Unsplash

Suve algus tähendab nii mõnelegi kolimist maakoju. Kuigi juba pelgalt mõte looduse lähedusest on kosutav, võib sellega kaasneda ka üksjagu rasket tööd. See nimekiri aitab sul kõik vajaliku läbi mõelda, et enda sisseseadmine suvekoju oleks sujuvam!