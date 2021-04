Ekspert selgitab: kas korrusmaja rõdul või eramu terrassil võib grillida? 

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi tuletab meelde, et kortermajas elades peab igaüks arvestama ka teistega ning käituma nii, et see ei häiriks teisi majaelanikke. „Tulenevalt asjaolust, et kõik grillimisseadmed on suuremal või vähemal määral tuleohtlikud ning nende kasutamine ületab korteriomandi tavakasutusest tuleneva mõju ning talumiskohustuse, pole kortermaja rõdu grillimise koht,“ rõhutab Mardi ning lisab, et rõdu on kortermaja kaasomandi osa, mida kõik elanikud peavad kasutama teiste omanike huve arvestavalt ning mille kasutamine ei tohi ületada talumiskohustust.